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Kardeşlerim 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 17. son bölüm...

ATV'in kısa sürede büyük bir ilgi gören dizisi Kardeşlerim, 17. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Cumartesi akşamları ekrana gelen dizide bu akşam Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif’le karşı karşıya geldi ve ortalık karıştı. İşte şimdiden merakla beklenen Kardeşlerim 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 17. son bölüm...

Kardeşlerim 17. son bölüm ekrana geldi. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu'nun yer aldığı Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Kardeşlerim 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı...

KARDEŞLER 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KARDEŞLER 17. SON BÖLÜM

Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif’le karşı karşıya gelir. Suzan, Harika ile sokakta kalmamak için çareler aramaktadır. Harika, yaşadığı durumu kolay kolay kabullenemez.

Akif, videoyu kimin gönderdiğini bulmak için türlü planlar içindedir. Berk’in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga’nın intikam planı karışınca, herkesi beklenmedik korku dolu anlar beklemektedir.

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