Kardeşlerim dizisinin yönetmenliğini Serkan Birinci, senaryosunu ise Gül Abus Semerci üstleniyor. Dizide dört kardeşin başından geçen hikaye ele alınıyor. Dizinin merak edilen yeni bölümünden bir fragman da yayınlandı.

KARDEŞLERİM 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

KARDEŞLERİM 2. BÖLÜM

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel başlarını sokacak bir yer bulmuşlardır. Yengeleri Şengül, çocuklardan kurtulmanın yollarını ararken, onların dramından faydalanma fırsatını da kaçırmaz.



Akif Atakul, sebep olduklarını örtbas etmek için elinden geleni yapar. Yoluna çıkan her engeli kaldırmakta ustalaşan Akif’in yolu, bu kez beklenmedik bir şekilde büyük bir çıkmaza girer.

Kadir, kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken, Ömer ve Oğulcan başlarına beklenmedik bir bela açarlar. Bu yaşanan olay, zengin ve yoksul çocuklar arasında asla dinmeyecek olan çatışmanın da başlangıcı olacaktır.