Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fragmanı...

Kardeşlerim dizisinin yönetmenliğini Serkan Birinci, senaryosunu ise Gül Abus Semerci üstleniyor. Dizide dört kardeşin başından geçen hikaye ele alınıyor. Dizinin merak edilen yeni bölümünden bir fragman da yayınlandı...

KARDEŞLERİM 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

KARDEŞLERİM 3. BÖLÜM

Akif, Kadir’e çocukların hayatlarını değiştirecek bir teklifte bulunur. Çocuklar geçinebilmek için hayat mücadelesi verirken aynı zamanda da yeni okullarında beklenmedik olaylarla karşılaşırlar.

Ömer ve Oğulcan’ın Doruk’la kavgası onları başka bir belaya sürüklerken Kadir olaylara kayıtsız kalamaz. Amcaları Orhan, Şengül’ün entrikalarına rağmen çaresizliklerine çözüm arar.

Nebahat, Akif’in kendisini aldattığından şüphelenmeye başlar. Melisa’nın doğum günü partisinde bombanın pimi çekilir. Aybike herkesi etkileyecek bir olay çıkarır