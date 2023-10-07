Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Kardeşlerim 99. bölüm full HD izle! ATV Kardeşlerim son bölüm tek parça kesintisiz izle

        Kardeşlerim 99. bölüm yayınlandı! Kardeşlerim son bölümünde yaşananlar

        ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim son bölüm bu akşam izleyicisiyle buluştu. Kardeşlerim 99. son bölümü ile 7 Ekim Cumartesi akşamı 20:00'da yayınlandı. Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin izleyicileri Kardeşlerim 99. bölüm izleme ekranını sorguluyor. İşte Kardeşlerim bölüm özeti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 07.10.2023 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İşte Kardeşlerim 99. son bölüm izleme ekranı...

        2

        KARDEŞLERİM 99. BÖLÜM İZLE

        Kardeşlerim 99. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kardeşlerim son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

        3

        KARDEŞLERİM 98. SON BÖLÜM ÖZETİ

        Aybike ve Berk'in arası açılıyor: "Kırmayın ki, tutunacak dalınız olsun"

        Eren ailesi, Orhan'ın annesi Fatma'nın gelişinin şaşkınlığını yaşarken, Suzan da Sado'dan gelen gizemli aramanın peşine düşer. Berk'e karşı kendini mahcup hisseden Aybike, Berk'ten gitgide uzaklaşmaya başlar. Fatma her bir aile üyesine ilgi gösterip, kendini sevdirmeye çalışmaktadır.

        Ataman Koleji'ne yeni kayıt olan sürpriz isim, yeni gerginliklerin tohumunu atar. Yaman ve Akif cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ahmet'in ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamak isteyen Suzan, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biden: İsrail'i kesin ve net olarak destekliyoruz
        Biden: İsrail'i kesin ve net olarak destekliyoruz
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        Sınırdan böyle girdiler
        Sınırdan böyle girdiler
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!
        Mauro Icardi'den rekor!
        Mauro Icardi'den rekor!
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu