ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm tarihi diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı. 25 Şubat ATV yayın akışı ile Kardeşlerim dizisinin 79. bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. Peki, "Kardeşlerim dizisi bu akşam var mı, yok mu? 25 Şubat ATV yayın akışı ile Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?" İşte Kardeşlerim dizisi yeni bölümde yaşanacak gelişmeler...