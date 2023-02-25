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Kardeşlerim dizisi bu akşam var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrasında televizyon kanalları dizi ve programlara ara verdi. Yaşanan gelişmelerin ardından ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin 79. bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte 25 Şubat ATV yayın akışı ile Kardeşlerim yeni bölümün yayınlanacağı tarih...

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  • Kardeşlerim dizisi bu akşam var mı, yok mu? 25 Şubat ATV yayın akışı ile Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

    ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm tarihi diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı. 25 Şubat ATV yayın akışı ile Kardeşlerim dizisinin 79. bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. Peki, "Kardeşlerim dizisi bu akşam var mı, yok mu? 25 Şubat ATV yayın akışı ile Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?" İşte Kardeşlerim dizisi yeni bölümde yaşanacak gelişmeler...
  • Kardeşlerim dizisi bu akşam var mı, yok mu? 25 Şubat ATV yayın akışı ile Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

    KARDEŞLERİM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Kardeşlerim dizisi yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak. 

     
  • Kardeşlerim dizisi bu akşam var mı, yok mu? 25 Şubat ATV yayın akışı ile Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

    KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Akif, Ömer'i söylediklerine inandırmayı başarırken, Asiye'nin evden kovduğu Ömer çok üzgün ve çaresiz bir haldedir. Hayalleri yıkılan Şengül, kendisine sinsi hamleler yapmaya devam eden Gönül'le yeniden karşı karşıya gelirken; Tolga ve Oğulcan da, Zehra'nın zorla evlendirilmesine engel olacak bir çözüm bulmaya çalışmaktadır.

     
  • Kardeşlerim dizisi bu akşam var mı, yok mu? 25 Şubat ATV yayın akışı ile Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Oskar Çöllerde

    10:15 Marley ve Ben (Yabancı Sinema)

    12:00 Akıncı

    12:30 Akıncı

    13:00 Can Feda (Yerli Sinema)

    14:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

    16:45 Bir Küçük Gün Işığı

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    23:20 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)

    01:10 Kuruluş Osman

    03:40 Aldatmak

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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