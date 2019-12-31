Yeni yıl kutlamaları nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermezken özellikle pek çok vatandaş 31 Aralık 2019 (bugün) ve 1 Ocak 2020 (yarın) kargo şirketlerinin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki kargo şirketleri bugün açık mı? Yarın hizmet verecekler mi?

KARGO ŞİRKETLERİNİN YILBAŞI ÇALIŞMA DURUMU

Kargo şirketleri yılın son günü 31 Aralık 2019'da (bugün) tüm vatandaşlara hizmet vermeye devam edecekler. Ancak yeni yılın ilk gününde yani yarın (1 Ocak 2020 Çarşamba) resmi tatil nedeniyle kapalı olacaklar. Bazı kargo şirketleri ise yılbaşında da hizmet vermeyi planlıyor.

Öte yandan tüm kargo şirketleri ve şubeleri 2 Ocak 2020 Perşembe gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecekler.