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Haberler Sağlık Karışık Bitki Çayının Faydaları Nelerdir? Karışık Bitki Çayı Nasıl Yapılır?
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Karışık bitki çayının faydaları nelerdir? Karışık bitki çayı nasıl yapılır?

Kilo vermek isteyenler tarafından sıkça tüketilen karışık bitki çayları, birden fazla meyve ve bitki çeşidinin harmanlanmasıyla oluşur. Tat ve içerik yönünden oldukça zengin bir kıvama sahip olan bu çaylar, yaz kış tüketilebilir.

Karışık Bitki Çayının Faydaları Nelerdir? Karışık Bitki Çayı Nasıl Yapılır?
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Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için genellikle başvurulan yollardan biri de karışık bitki çayı tüketimidir. Herhangi bir zahmet gerektirmeden hazırlanan karışık bitki çayları, vücut bütünlüğünün dengeli bir şekilde korunmasına yardımcı olur. Peki, Karışık bitki çayı faydaları nelerdir, Karışık bitki çayı nasıl yapılır, Karışık bitki çayı neye iyi gelir, Karışık bitki çayı nasıl demlenir, Karışık bitki çayı zayıflatır mı, Karışık bitki çayı tarifi¸ Karışık bitki çayı adet söktürür mü, Karışık bitki çayı ne işe yarar? Sorularının cevapları haberimizin devamında…

Karışık Bitki Çayı Faydaları

Bitki çayları çeşitli etkilere ve faydalara sahiptir. Karışık bitki çayları ise farklı bitki çeşitlerini bir araya getirdiğinden dolayı her bitkinin kendine has faydasını bünyesinde barındırmaktadır. Oldukça yararlı etkilere sahip karışık bitki çayının başlıca faydaları:

  • Antioksidan kaynağı olan karışık bitki çayları vücuttaki toksinleri bertaraf eder.
  • Metabolizma hızını arttırır.
  • Kan dolaşımını dengeler.
  • İltihap oluşumunun önüne geçer.
  • Hızlı yağ yakımı özelliği gösterir.
  • Vücuda enerji sağlar.
  • Kan şekerindeki ani değişimleri azaltır.
  • Leke ve sivilceler üzerinde iyileştirici etkisi vardır.
  • Gaz ve kabızlık tarzı sindirim sorunlarını önler.
  • Zengin mineral ve vitamin kaynağıdır.
  • Ağız kokusunu önler
  • Saçı güçlendirir.
  • Ödem atıcı özelliği bulunur.

Karışık Bitki Çayı Nasıl Yapılır?

Karışık bitki çayları özellikle aktarlarda hazır olarak satılmaktadır. Ancak ben çayımı evde yapmak istiyorum diyorsanız öncelikle hangi bitkileri çayınızda kullanacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Sıcak suyu bir kenarda kaynattıktan sonra karışık bitkileri kaynayan suyun içine atın ve 10 dakika kadar demlemeye bırakın. Ardından elde ettiğiniz çayı süzerek içine tarçın, limon ya da bal ekleyebilirsiniz.

Karışık Bitki Çayı Neye İyi Gelir?

Özellikle kabızlığın baş gösterdiği durumlarda karışık bitki çayları sindirim sistemini rahatlattığından dolayı kurtarıcı olmaktadır. Vücut direncine olumlu katkılar sağlayacağından dolayı solunum yolu enfeksiyonlarına da iyi gelmektedir. Kan şekerindeki ani yükselme ve düşüş etkilerinin önüne geçeceğinden dolayı diyabet hastaları için oldukça yararlıdır.

Karışık Bitki Çayı Nasıl Demlenir?

Karışık bitki çayını hazırlamadan önce kaynatacağımız suyun klor oranının düşük olmasına özen gösterelim. Öncelikle suyu ısıtmamız gerekiyor. Sıcak suyu elde ettikten sonra elimizdeki karışık bitkileri bu sıcak suyun içine koymalıyız. Bu işlemden sonra bitki çayını demlenmeye bırakmayız. Demlenme aralıkları istenilen etkiye göre 5 ila 20 dakika arasında değişmektedir.

Karışık Bitki Çayı Zayıflatır Mı?

Karışık bitki çayları özellikle sabah tüketildiği takdirde gün içinde tokluk hissi vermektedir. Bu tokluk hissiyle gün içerisindeki besin tüketimi de azalacaktır. Ayrıca yumuşak dışkılamayı sağladığından dolayı metabolizma üzerinde hızlandırıcı etkisi vardır. Karışık bitki çayları zayıflamanıza yardımcı olur ancak sporla desteklendiğinde daha verimli sonuçlar alırsınız.

Karışık Bitki Çayı Tarifi

Herkesin tercih ettiği bitki çeşitleri farklı olduğundan dolayı spesifik bir karışık bitki çayı tarifinden söz edemeyiz. Ancak örnek olarak aşağıdaki karışık bitki çayı tarifine göz gezdirebilirsiniz.

  • 1 tutam tarhun otu
  • 1 tutam biberiye otu
  • 1 tutam limon otu
  • 1 tutam papatya kurusu
  • 1 tutam yeşil çay
  • 3 su bardağı su

Öncelikle yukarıda görülen tüm malzemeleri bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynamaya başladığında ocağı söndürün ve tencerenin kapağını kapatıp ortalama 5 dakika dinlendirin. Dilerseniz üzerine bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

Karışık Bitki Çayı Adet Söktürür Mü?

Regl dönemlerinde kadınlar genellikle bitki çaylarına başvurarak bu dönemi en az ağrı ve sancıyla geçirmeyi isterler. Karışık bitki çayları da adet söktürücü özelliğe sahiptir. Yani regl döngüsünün daha rahat atlatılmasına yardımcı olacaktır.

Karışık Bitki Çayı Ne İşe Yarar?

Karışık bitki çayının saymakla bitmeyen sayısız faydaları vardır. Antioksidan özelliğiyle iltihap sökücüdür. Sindirim sistemini düzene sokar. Cilt bariyerini iyileştirir. Regl dönemlerindeki adet sancılarının önüne geçer ve idrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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