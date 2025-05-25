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        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!

        Yargıtay, bir boşanma davasında dikkat çeken bir kararı onadı. Olayda, eşinin iş adresini dahi bilmeyen "ilgisiz" koca, kusurlu sayıldı. Davalı kocanın, dava dilekçesi kendisine tebliğ edildiği halde, davaya cevap da vermediği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:31
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        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
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        Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin iş yeri adresini bilmeyen, ilgisiz davranan ve eşinin ailesinin telefonlarına cevap vermeyen kocayı kusurlu bularak, boşanma davasında nafaka ve tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı.

        AA'da yer alan habere göre dairenin kararına göre, Antalya'da yaşayan bir kadın, eşi tarafından kendisine ve çocuğuna ilgi gösterilmediğini, yatağının ayrıldığını, habersiz seyahatlere çıktığını, sosyal medyada engellendiğini ve eşinin ailesi tarafından dışlanıp hakarete uğradığını belirterek boşanma davası açtı.

        DAVAYA CEVAP DAHİ VERMEDİ

        Davalı koca, dava dilekçesi kendisine usulüne uygun tebliğ edildiği halde, davaya cevap dahi vermedi. Yargılamayı yapan Antalya 8. Aile Mahkemesi, eşinin iş yerinin yerini bile bilmeyecek, onu yok sayacak kadar ilgisiz davrandığı ve kadının yakınlarının telefonlarına dahi cevap vermeyerek eşiyle ve ailesiyle bağlarını kopardığı gerekçesiyle erkeği kusurlu buldu.

        Çiftin "evlilik birliğinin temelden sarsıldığını" tespit eden mahkeme, tarafların boşanmalarına, çocuğun velayetin anneye verilmesine, erkeğin çocuk yararına aylık 1000, kadın yararına aylık 1000 lira tedbir nafakası ödemesine, ayrıca kadına 20 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

        TEMYİZ İSTEMİ REDDEDİLDİ

        Karara ilişkin istinaf başvurusu üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ancak kadına ödenecek maddi tazminatın 75 bin liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

        Erkeğin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemelerince verilen kararı usul ve kanuna uygun olduğunu tespit etti. Daire, davalı kocanın temyiz istemini reddederek, hükmün onanmasına karar verdi.

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