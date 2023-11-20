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        Haberler Gündem Karla mücadele çalışmaları Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

        Karla mücadele çalışmaları Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

        Kastamonu'da, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 23:11 Güncelleme: 20.11.2023 - 23:11
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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
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        Odayboğazı mevkiinde başlayan kar yağışı, Isırganlık ve Esentepe'de artarak devam ediyor. 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidinde yoğunlaşan kar yağışıyla görüş mesafesinde de düşüş yaşandı.

        Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi ekipleri, güzergahta ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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        #kastamonu
        #kar yağışı
        #haberler
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