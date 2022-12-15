'Karmakarışık' AKM'de



Atatürk Kültür Merkezi, 15 ve 17 Aralık tarihlerinde İngiltere’nin en uzun sahnelenen komedi oyunları yazarı Ray Cooney’in eserinden, Türk tiyatrosunun dev ismi Haldun Dormen’in yönetmenliğinde sahneye taşıdığı Karmakarışık’ı tiyatroseverlerle buluşturuyor.

Haldun Dormen’in Kemal Uzun ile tiyatro dünyasına kazandırdığı Karmakarışık, politik yaşamı komediyle hicveden bir vodvil olma özelliği taşıyor. Richard Philips isimli bir politikacıyı odağına alan ve ilk kez 1990 yılında Londra’da sahneyle buluşan oyun, küçük bir kaçamak yaşamaya çalışırken kendini içinden çıkılmaz bir durumla karşı karşıya bulan Richard’ın hikayesine tanıklık sunuyor. Sahne ve ekranların sevilen oyuncusu Erkan Taşdöğen Richard Philips rolüyle izleyici ile buluşurken, Fatih Kahraman ise Richard Philips’e yaşadığı macerada yardımcı olan George Pigdon rolüne ise hayat veriyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarının usta performanslarıyla sahnelere taşınan Karmakarışık’ta karısına yalan söyleyerek sevgilisiyle buluşmak için bir otel odası tutan Philips, odada bir cesetle karşılaşıyor. Yalanının ortaya çıkmasından ve politik kariyerinin geleceğinden endişe eden bakan, en güvenilir adamı olan özel kalem müdüründen yardım istiyor. Cesedi kimseye yakalanmadan ortadan kaldırmaya çalışan ikilinin başına binbir aksilik gelirken en büyük macera ise büyük bir sürprizle başlıyor.

Hem politik hiciv hem de vodvil özellikleri taşıyarak, politika dünyasındaki yolsuzlukları bir bakanın kişisel skandalı üzerinden izleyiciye aktaran Karmakarışık, seyircilere kahkaha yüklü bir seyir sunuyor.