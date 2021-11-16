Mükemmel bir karpuz hem yemeklerimizi zenginleştirir hem de harika bir ara öğün olabilir. Yaz aylarında çoğu zaman karpuzdan başka bir meyveye elimiz gitmez. İşte iyi bir karpuz seçmenin püf noktaları

KARPUZ NASIL SEÇİLİR?

Karpuz alırken dikkat edilmesi gereken ilk adım çürükleri ve kesikleri bulunmayan bir karpuz seçilmesidir. Eğer seçtiğiniz karpuzda yamukluklar varsa bu, karpuzun yetişirken kuruluğa ya da düzensiz miktarlarda güneş ışığına maruz kaldığı anlamına gelir.

Karpuzu elinize alın. İyi bir karpuzun göründüğü kadar ağır olması gerekir. Göründüğü kadar ağır olan karpuz sulu, güzel ve olgun demektir.

Karpuzun rengi de önemlidir. Mükemmel olgun bir karpuz koyu yeşil renkte olur ve parlak değil de mat bir görünüşü vardır. Parlak bir karpuz genellikle henüz olgunlaşmamış demektir.

Çok klişe olsa da karpuza vurma tekniği de karpuz seçerken işe yarayan yöntemlerdendir. Karpuza parmak eklemlerinle sıkı bir şekilde vurun ve çıkardığı sesi dinleyin. Olgun bir karpuzda tok ve kalın değil de tiz bir ses duyulur. Karpuz hamsa o zaman donuk ya da derin bir ses gelir.