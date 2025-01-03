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        Özgür Özel, Ardahan'da (3)

        KARS'AGEÇİP PEYNİR MÜZESİNİ GEZDİCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan programından sonra karayoluyla Kars'a geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 20:41 Güncelleme: 03.01.2025 - 20:45
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        Özgür Özel, Ardahan'da (3)
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        KARS'AGEÇİP PEYNİR MÜZESİNİ GEZDİ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan programından sonra karayoluyla Kars’a geçti. Kaşar peyniri üretimiyle dikkat çeken 2 bin 380 rakımdaki Boğatepe köyüne giden Özel, buradaki peynir müzesini gezdi. Müze ve peynir üretimi hakkında bilgi alan Özel’e kalpak hediye edildi. Boğatepe Köyü Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, köyde yılda 500 ton peynir, 200 ton da et üretildiğini söyledi. Koçulu, peynir müzesi de bulunan köye yılda 23 bine yakın yerli ve yabancı turist geldiğini belirtti. Koçulu köyün tarihinde CHP’nin önemli yeri olduğunu ifade ederek, Özgür Özel’in İsmet İnönü’den sonra kente gelen ikinci genel başkan olduğunu bildirdi.

        Boğatepe köyünde Türkiye’nin ve dünyanın en güzel peynirlerinin üretildiğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yıllık 23 bin ziyaretçi sayısının da önemli olduğunu ifade etti. Boğatepe’deki modelin Türkiye’ye örnek olması gerektiğini kaydeden Özel, köyde geri göç yaşandığını anlattı. Bir zamanlar 80 haneye kadar düşen köyden gidenlerin geri döndüğünü belirten Özel, "Buradaki modelin Türkiye’ye örnek olması gerekiyor. Kadın iş gücünün kadın emeğinin değerlendirilmesi önemli. Birlikte üreten, birlikte kazananların göçü geri döndürmeleri önemli. Zamanında 80 hanelere gerilemişken tekrar göçü geri kazanıyor. Ümit ediyorum ileride, iktidarımızda şehirde yaşamak isteyenler yaşayacak elbette. Ama kalkınmacı çok önemli politikalarla Türkiye’yi kalkındıran, büyüten stratejimiz olacak ama köylerin kentlere verdiği niteliksiz, işsiz üreten göç yerine köylerin kültürlerinin deneyimlerinin yeniden güçlendirildiği kıymetlendirildiği süreçleri mikro krediler anlamında devletin bakış açısı anlamında her türlü teşvik anlamında bakacağız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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