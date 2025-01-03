Özgür Özel, Ardahan'da (3)

KARS'AGEÇİP PEYNİR MÜZESİNİ GEZDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan programından sonra karayoluyla Kars’a geçti. Kaşar peyniri üretimiyle dikkat çeken 2 bin 380 rakımdaki Boğatepe köyüne giden Özel, buradaki peynir müzesini gezdi. Müze ve peynir üretimi hakkında bilgi alan Özel’e kalpak hediye edildi. Boğatepe Köyü Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, köyde yılda 500 ton peynir, 200 ton da et üretildiğini söyledi. Koçulu, peynir müzesi de bulunan köye yılda 23 bine yakın yerli ve yabancı turist geldiğini belirtti. Koçulu köyün tarihinde CHP’nin önemli yeri olduğunu ifade ederek, Özgür Özel’in İsmet İnönü’den sonra kente gelen ikinci genel başkan olduğunu bildirdi.