Kars'ta Türkiye- Azerbaycan dostluğu coşkuyla kutlandı
AZERBAYCAN'da 2025 yılının 'Anayasa ve Egemenlik Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Kars'ta defile ve konser düzenlendi.
AZERBAYCAN’da 2025 yılının ‘Anayasa ve Egemenlik Yılı’ ilan edilmesi dolayısıyla Kars’ta defile ve konser düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Programda, Azerbaycan’ın geleneksel milli kıyafetlerini tanıtan bir defile düzenlendi. Azerbaycan’ın tarihi dokusunu yansıtan kıyafetlerin sergilendiği gösteri, izleyicilere kültürel bir zaman yolculuğu yaşattı.
Ardından Azerbaycan Devlet Sanatçısı Alihan Samedov ve Revane Gurbanova sahne alarak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Samedov’un etkileyici balaban performansı, Azerbaycan’ın kültürel mirasına duyulan sevgiyi güçlendirirken, Gurbanova’nın büyüleyici vokali geceyi renklendirdi.
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