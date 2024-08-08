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        Kars'ta izinsiz ağaç kesen 21 kişiye 137 bin lira ceza uygulandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, jandarma ekiplerince izinsiz ağaç kestiği tespit edilen 21 kişiye 137 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 13:03 Güncelleme: 08.08.2024 - 13:03
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        Kars'ta izinsiz ağaç kesen 21 kişiye 137 bin lira ceza uygulandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, jandarma ekiplerince izinsiz ağaç kestiği tespit edilen 21 kişiye 137 bin lira ceza uygulandı.

        Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ve HAYDİ Tim Komutanlığı ekiplerinin ormanlık alanda gerçekleştirdiği devriye sırasında bazı kişilerin çam ağacı kestiğini tespit etti.

        Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kamu kurum ve kuruluşlarından izin almadan çam ağacı kesen 21 kişiyi belirledi.

        Kaçak orman emvali kesen 21 kişiye, Orman Kanunu'na muhalefetten 137 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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