Kars'ta izinsiz ağaç kesen 21 kişiye 137 bin lira ceza uygulandı

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kamu kurum ve kuruluşlarından izin almadan çam ağacı kesen 21 kişiyi belirledi.

Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ve HAYDİ Tim Komutanlığı ekiplerinin ormanlık alanda gerçekleştirdiği devriye sırasında bazı kişilerin çam ağacı kestiğini tespit etti.

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