Kars'ta bozayılar mahallelerde yiyecek aradı

Ömer Ayan, AA muhabirine, bozayıların akşamları mahallelere geldiklerini belirterek, "Ayılar her akşam kentsel dönüşüm Taşkıran TOKİ konutları bölgesine geliyorlar, yiyecek arıyorlar çok yaklaşmamak lazım. Yeterince beslenemedikleri için çöp konteynerlerini devirip çöplerden besleniyorlar." dedi.

Devasa büyüklükteki bir boz ayının İnönü Mahallesi caddelerinde gezmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı kişiler de bozayıları arabalarının içinden izlemeye çalıştı.

Ormanlık alana yakın yerleşim yerlerinden Tepe Mahallesi, Taşkıran TOKİ konutları bölgesi ve İnönü Mahallesi'ne bazen tek, bazen de gruplar halinde gelen boz ayılar, çöp konteynerlerini devirip içine girerek yiyecek aradı.

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı, Sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'ta, hayvanlar zaman zaman ilçeye iniyor.

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