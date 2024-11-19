Kars'ta 28 düzensiz göçmen yakalandı
Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde çalışmasını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda yaptıkları operasyonda, merkeze bağlı Ölçülü köyü yakınlarında 28 düzensiz göçmen yakaladı.
Ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tesit edilen 28 düzensiz göçmene, toplam 639 bin 352 lira ceza kesildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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