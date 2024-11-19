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        Kars'ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:27 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:27
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        Kars'ta 28 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde çalışmasını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda yaptıkları operasyonda, merkeze bağlı Ölçülü köyü yakınlarında 28 düzensiz göçmen yakaladı.

        Ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tesit edilen 28 düzensiz göçmene, toplam 639 bin 352 lira ceza kesildi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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