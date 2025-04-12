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        Baharda Kars ve Ardahan'ı beyaza bürüyen kar etkisini sürdürüyor

        Kars ile Ardahan'da dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:08
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        Baharda Kars ve Ardahan'ı beyaza bürüyen kar etkisini sürdürüyor
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        Kars ile Ardahan'da dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

        Kars'ta sağanağın ardından etkisini sürdüren kar nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı. Susuz ilçesine bağlı köyler, kar yağışıyla ilkbaharda tekrar beyaza büründü.

        Sarıkamış ilçesi de aralıklarla yağan kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı.

        Vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        İlçede angutların karlı arazide yiyecek araması da görüntülendi.

        Vatandaşlardan Hacı Sarı, "Baharı beklerken kış geri geldi. Gece başlayan kar, sabaha kadar 10 santimetreyi buldu." dedi.

        - Ardahan

        Ardahan'da kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof kara yolu Ilgar Dağı mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı.

        Kars-Ardahan kara yolu Sakaltutan mevkisinde de ulaşımda aksama yaşanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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