Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.
İlçede etkisini artıran sağanak yerini doluya bıraktı.
Aniden etkili olan şiddetli dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Dolu yağışıyla çayırlık alanlar ile bahçelerdeki bostanlar beyaza bürüdü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.