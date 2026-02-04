Erzurum, Kars ve Ardahan'da 153 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 153 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.



Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 67 mahalle yolu ulaşıma kapandı.



Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 48, Ardahan'da 38 yerleşim yerine de ulaşım sağlanamıyor.





İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

