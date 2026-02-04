Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 153 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 153 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:29 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 153 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 153 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 67 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 48, Ardahan'da 38 yerleşim yerine de ulaşım sağlanamıyor.


        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı

        Benzer Haberler

        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı
        GÜNCELLEME - Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor
        GÜNCELLEME - Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor
        Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor
        Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor
        Kars-Göle kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişlerine kapatı...
        Kars-Göle kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişlerine kapatı...
        Kars'ta kar esareti: Hasta çocuklar için Mehmetçik ve ekipler seferber oldu
        Kars'ta kar esareti: Hasta çocuklar için Mehmetçik ve ekipler seferber oldu
        Kars'ta Şubat ayında karlar eriyor
        Kars'ta Şubat ayında karlar eriyor