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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arslan ve Kılıç’tan Kars’a 23 doktor kadrosu müjdesi

İHA

Arslan ve Kılıç’tan Kars’a 23 doktor kadrosu müjdesi

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, Sağlık Bakanı nezdindeki görüşmeleri ve girişimleri neticesinde Kars’a pratisyen ve uzman hekim olmak üzere toplam 23 hekim kadrosu açıldığını müjdelediler.
Kars Milletvekilleri, 65.Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç yaptıkları ortak açıklamada, “İlimizde sağlık hizmetlerinin daha da iyi verilebilmesi için Sağlık Bakan Dr Fahrettin Koca ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, 98. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Kafkas Üniversite Hastanesi ile Harakani Devlet Hastanesi ve ilçe devlet hastaneleri için 15’i Pratisyen Hekim ve 7 ayrı branştan 8 Uzman Hekim olmak üzere toplam 23 hekim kadrosu açıldı. Ak Parti iktidarları olarak; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yıldır gerek ilimizde gerekse ilçelerimizde hizmet veren hastane ve sağlık tesisi sayısını ve kalitesini artırırken, aynı zamanda hem hekim hem de sağlık çalışanı sayısında ciddi artışlar sağladık ve bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz” dediler.
Milletvekilleri Arslan ve Kılıç, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdiler:
“Himayeleri ve destekleri için Cumhurbaşkanımız S Recep Tayyip Erdoğan’a, 23 hekim kadrosunun açılması ve ilimizin ihtiyaçlarına desteği ve pandemi nedeniyle gösterdikleri büyük özveri ve gayretlerinden dolayı, Sağlık Bakanımız Dr Fahrettin Koca ve ekibine, İl Sağlık Müdürümüz Dr Zakir Lazoğlu başta olmak üzere; ilimizde başarılı ve özverili şekilde sağlık hizmeti veren hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni kadroların ilimize ve atanacak olan hekimlere hayırlı olmasını diliyoruz.”
Kars'a açılan kadroların branşları ve açıldıkları hastaneler şöyle:
Tabip Pratisyen Digor İlçe Devlet Hastanesi 2, Tabip Pratisyen Kağızman Devlet Hastanesi 3, Tabip Pratisyen Sarıkamıs Kkk 9. Komd Tug.9, Tabip Pratisyen Akyaka/Şahnalar Kkk 25.Hudut Tug 1, Uzman Tabip Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kağızman Devlet Hastanesi 1, Uzman Tabip Aile Hekimliği Digor İlçe Devlet Hastanesi 1, Uzman Tabip Ortopedi Harakani Devlet Hastanesi 1, Uzman TabipBeyin Ve Sinir Cerrahisi Harakani Devlet Hastanesi 1, Uzman Tabip Kadın Hastalıkları ve Doğum Harakani Devlet Hastanesi 1, Uzman Tabip Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Harakani Devlet Hastanesi 2 ve Uzman Tabip Radyoloji Kafkas Üniversitesi Hastanesi 1.

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