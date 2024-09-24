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        Haberler Gündem Güncel Kars'ta 7 katlı otelde yangın: Can pazarı yaşandı | Son dakika haberleri

        Kars'ta 7 katlı otelde yangın: Can pazarı yaşandı

        Kars'ta 7 katlı bir otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Otel odalarında mahsur kalan ve aralarında turistlerin de bulunduğu 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında, 1'i yaralı, 9'u dumandan etkilenen 10 kişi kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 10:10 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:09
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        Kars'ta Faikbey Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalan 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi kurtarıldı.

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        Yangında, 1'i yaralı, 9'u dumandan etkilenen 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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        YARALILARINDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

        Tedavi altına alınanlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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        Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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        Belediye Başkanı Ötüken Senger ile Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka da bölgeye gelerek incelemede bulundu.

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        Senger, Kars halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğunu öğrendik. Ekiplerimiz hemen müdahale etti, şükürler olsun can kaybımız yok. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil, elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz." dedi.

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        #kars
        #yangın
        #otel
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