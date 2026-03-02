Canlı
        Kars'ta ahır ve ağıllarda kar mesaisi | Son dakika haberleri

        Kars'ın köylerindeki ahır ve ağıllarda kar mesaisi

        Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Akyaka ilçesine bağlı Duraklı Köyü'nde vatandaşlar, hayvan barınaklarını kar yükünden korumak için yoğun mesai harcıyor. Köylülerden Ali Demirkaya, "Ağılı temizledik, koyunlarımıza ot vereceğiz. Çok kar yağdı çok, çok kuvvetli kar, görülmemiş kar, 80 yaşındayım ben bu karı görmedim" dedi.

        Giriş: 02.03.2026 - 11:20
        Kars'ta ahır ve ağıllarda kar mesaisi
        Kars'ta etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Akyaka ilçesine bağlı Duraklı Köyü'nde kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşması, vatandaşları harekete geçirdi.

        Köy sakinleri, hem evlerinin önünü hem de hayvan barınaklarını kar yükünden korumak için yoğun çaba sarf ediyor.

        Yoğun kar yağışının ardından en büyük endişe, eski ve çatısız ahırlarda yaşanıyor. Karın ağırlığı nedeniyle çökme riski artarken, köylüler sabahın erken saatlerinden itibaren ahırların üzerini temizlemeye başladı.

        Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olduğu köyde, koyun ağıllarının içi ve çevresi de titizlikle küreniyor.

        Erken saatlerden itibaren kar kürümeye başladıklarını ifade eden Ali Demirkaya, "Ağılı temizledik, koyunlarımıza ot vereceğiz. Çok kar yağdı çok, çok kuvvetli kar, görülmemiş kar, 80 yaşındayım ben bu karı görmedim" dedi.

