Kars'ta ahır ve ağıllarda kar mesaisi

Kars'ta etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Akyaka ilçesine bağlı Duraklı Köyü'nde kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşması, vatandaşları harekete geçirdi.

Köy sakinleri, hem evlerinin önünü hem de hayvan barınaklarını kar yükünden korumak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yoğun kar yağışının ardından en büyük endişe, eski ve çatısız ahırlarda yaşanıyor. Karın ağırlığı nedeniyle çökme riski artarken, köylüler sabahın erken saatlerinden itibaren ahırların üzerini temizlemeye başladı.

Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olduğu köyde, koyun ağıllarının içi ve çevresi de titizlikle küreniyor.

Erken saatlerden itibaren kar kürümeye başladıklarını ifade eden Ali Demirkaya, "Ağılı temizledik, koyunlarımıza ot vereceğiz. Çok kar yağdı çok, çok kuvvetli kar, görülmemiş kar, 80 yaşındayım ben bu karı görmedim" dedi.