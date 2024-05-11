Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kars'ta kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Kars'ta kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Kars Kağızman'da sürücüsünün hakimiyetinden çıkan kamyonet, şarampole devrildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün öldüğü bildirildi. Yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 01:45 Güncelleme: 11.05.2024 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; Ahmet Taş yönetimindeki kamyonet, Yankıpınar köyü civarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Taş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Ercan Özdemir ise Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Taş'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #kars
        #kağızman
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğrencileri taşıyan otobüs şarampole uçtu!
        Öğrencileri taşıyan otobüs şarampole uçtu!
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Hamas'tan müzakere açıklaması
        Hamas'tan müzakere açıklaması
        Afganistan'da sel felaketi
        Afganistan'da sel felaketi
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış görüşmesi
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış görüşmesi
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu