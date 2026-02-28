Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kars'ta kar kütlesi iki ahırı çökertti: 4 büyükbaş öldü | Son dakika haberleri

        Kars'ta kar kütlesi iki ahırı çökertti: 4 büyükbaş öldü

        Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle iki ahırın çökmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 00:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar kütlesi iki ahırı çökertti: 4 büyükbaş öldü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kars'ta dün başlayan ve yoğunluğunu artıran kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde karın birikmesi sebebiyle Ferdi Oğul'a ait ahır çöktü.

        AA'nın haberine göre; ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan öldü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinesiyle enkaz kaldırılarak ölen hayvanlar çıkartıldı.

        Alparslan Mahallesi'nde de bir ahırın biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu bir büyükbaş hayvan öldü.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Osman Egin İle Ramazan Notları - 26 Şubat 2026 (İnsanlığın Örneği Hz. Muhammed (S.A.V))

        İnsanlığın örneği Hz. Muhammed. O'nun gibi olamayız, davranabiliriz. Osman Egin sordu; İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Hüseyin Öresin anlattı.

        #kars
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam doludizgin!
        12 Dev Adam doludizgin!
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası