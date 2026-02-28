Kars'ta kar kütlesi iki ahırı çökertti: 4 büyükbaş öldü
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle iki ahırın çökmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan öldü
Giriş: 28.02.2026 - 00:43 Güncelleme:
Kars'ta dün başlayan ve yoğunluğunu artıran kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde karın birikmesi sebebiyle Ferdi Oğul'a ait ahır çöktü.
AA'nın haberine göre; ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan öldü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinesiyle enkaz kaldırılarak ölen hayvanlar çıkartıldı.
Alparslan Mahallesi'nde de bir ahırın biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu bir büyükbaş hayvan öldü.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
