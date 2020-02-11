AA

Dondurucu soğukların etkilediği Doğu Anadolu Bölgesinde, hava sıcaklığının sıfırın altında 29 dereceye kadar düştüğü Kars'ta günlük yaşam zorlaşıyor.

AA'nın haberine göre, Kars'ta kaşı, kirpikleri, bıyığı buz tutan vatandaş soğuk hava çilesine mani koştu. Kentteki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ahmet Kaya, sabah erkenden evinden çıkıp 7 kilometre uzaklıktaki işyerine varana kadar kaşı, kirpikleri ve bıyığı buz tutuyor.

Hava koşullarının insanları çok zorladığını belirten Kaya, yaptığı açıklamada, "Hava bizi çok olumsuz etkiliyor, işe gitmek zorundayız. Sabah 06.20'de evden çıkıyorum bazen araç buluyorum, araç bulamadığım zamanda da yürümek zorunda kalıyorum. İş yeri ile evimin arası 7 kilometre, bu yolu yürüyerek gittiğim için soğuktan kaşım, bıyığım, ağzım, yüzüm her tarafım donuyor." dedi.

Kaya, çektikleri soğuk hava çilesini, "Kardan adam olmuşum, bu şartlarda para kazanıyorum. Gel de dayan gel de dayan bu zulme, dondum ula dondum ula dayanılır mı bu bu zulme." manisiyle dile getirdi.