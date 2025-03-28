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        Haberler Gündem Çevre Kars'ta keklik avcılarına 593 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Kars'ta kaçak keklik avcılarına 593 bin lira ceza

        Kars'ta kaçak avcılara yönelik düzenlenen operasyonda canlı mühre olarak kullanılan 53 kınalı keklik ile 22 tuzak kafes ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:38 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:38
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        Kars'ta keklik avcılarına 593 bin lira ceza
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        Kars'ta, jandarma ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü iş birliği ile koordineli olarak, yaban hayvanlarının yuva yapma, yumurtlama, kuluçka ve üreme süreçlerinde korunmasına yönelik, farklı bölge ve zamanlarda kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.

        Kontrollerde, Kağızman ilçesi kırsal alanında toplam 10 şüphelinin, avlanma süreleri dışında av yaptığı, canlı mühre ile avlandığı ve tuzak, kapan ve bunun gibi araçlarla avlanarak usulsüz avlandığı tespit edildi.

        Bu kapsamda ele geçirilen 53 canlı mühre olarak kullanılan kınalı keklik ile 22 tuzak kafes, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Sarıkamış Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilere "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu" gereği toplam 593 bin 355 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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