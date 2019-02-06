Kağızman Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Tanju Turan idaresindeki öğrenci servisi, Kesik Köprü Mahallesi'nde, devrildi.Kazada, araçta bulunan 24 öğrenciden 10'u yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.Öğrencilerden 3'ü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.



Diğer 7 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kağızman Kaymakamı Ercan Öter ve Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.