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Ukrayna’dan Karsan’a 150 adet araç siparişi

Ukrayna’nın Kharkiv şehrinde düzenlenen Uluslararası Mintrans Forum’a Jest ve Atak modelleriyle katılan Karsan, Kharkiv Belediye Meclisi ile iş birliği sözleşmesine imza attı. Kharkiv Belediye Başkan Vekili İgor Terekhov, yatırım kapsamında 500 adetlik araç alımı planlandığını, 6 ve 8 metrelik araçların ilk 150 adedinin ise bu yıl içerisinde alınacağını ve bu doğrultuda Karsan ile iş birliği yapmak istediklerini ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, "Ukrayna iş ortağımız MDG ile 150 adet Jest ve Atak aracını, Temmuz ayından başlayarak Ekim ayına kadar teslim edilecek şekilde anlaştık" dedi

Karsan’dan Ukrayna çıkarması
HABERTURK.COM

Yerli ticari araç üreticilerinden Karsan, Ukrayna’nın Kharkiv kentinde düzenlenen Uluslararası Mintrans Forum’a Atak Electric ile dizel Atak ve Jest modelleriyle katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, belediye altyapıları, kentsel gelişim ve konfor konularının masaya yatırıldığı uluslararası forumda Karsan, Kharkiv Belediyesi’nin altyapısal gelişimine yönelik desteği kapsayan bir iş birliği sözleşmesine de imza attı. Sözleşme kapsamında Karsan’ın, Kharkiv ulaşım altyapısının iyileştirilmesinde rol oynaması ve Karsan ürün ailesinin kentin ulaşım ağında yer alması hedefleniyor.

İş birliği sözleşmesi sonrasında açıklamalarda bulunan Kharkiv Belediye Başkan Vekili Igor Terekhov, Kharkiv kenti için toplam 500 adet yeni araç planlandığı, ilk etapta 2021 yılında 6 ve 8 metrelik 150 araç alımının yapılacağı ve Kharkiv’in bu ulaşım modernizasyonunda yatırımında daha önce bizzat fabrikasını ziyaret ettiği Karsan’ın önemli bir rol almasının hedeflendiği ifade edildi.

Konuyu değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş ise, "6 metre sınıfındaki Jest ve 8 metre sınıfındaki Atak araçlarımızın, kentin değişen anlık trafik koşullarında, hem performansları hem de tasarruflu kullanımlarıyla optimum katkıyı sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda Ukrayna iş ortağımız MDG ile 150 adet Jest ve Atak aracını, Temmuz ayından başlayarak Ekim ayına kadar teslim edilecek şekilde anlaştık. İlerleyen dönemde Ukrayna pazarındaki potansiyele bağlı olarak, Kharkiv’de üretim yatırımı yapma konusunu ise detaylı olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

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