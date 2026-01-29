Habertürk
        Karşılıksız çeklerde bankaların ödeme yükümlülüğü artırıldı

        Karşılıksız çeklerde bankaların ödeme yükümlülüğü artırıldı

        Karşılığı bulunmayan çeklerde bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar 16 bin 350 TL'ye çıkarıldı. Karar resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 09:07 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:07
        Karşılıksız çeklerde bankaların ödeme yükümlülüğü artırıldı
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğe göre, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının hiç bulunmaması halinde bankaların ödeyeceği tutar, 31 Ocak'tan geçerli olmak üzere 12 bin 650 liradan 16 bin 350 liraya çıkarıldı.

        Türkiye, Aynularab'a 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti

        Türkiye, Aynularab'a 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti. (AA)

