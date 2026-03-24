Karşıyaka'da Candost Volkan dönemi bitti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Karşıyaka, başantrenör Candost Volkan'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Takımımızda başantrenörlük görevini yürüten Candost Volkan ile yollarımız karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Candost Volkan'a takımımıza göstermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

İzmir ekibinin geçen sezondan bu yana genel menajerliğini üstlenen Nihat Mala da dün görevinden ayrılmıştı.