        Karsu Dönmez'den yağmura yakalanan çifte düğün sürprizi

        Karsu Dönmez'den yağmura yakalanan çifte düğün sürprizi

        Muğla'da olumsuz hava koşulları nedeniyle geciken bir kır düğününe katılan şarkıcı Karsu Dönmez, gelin ve damada sürpriz yaparak sahne aldı

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 13:07
        Yağmura yakalanan çifte düğün sürprizi

        Şarkıcı Karsu Dönmez, Muğla'nın Akyaka bölgesinde yağmur engeline takılan bir kır düğününe beklenmedik bir ziyarette bulundu. Hava muhalefeti sebebiyle organizasyonun aksadığını öğrenen Dönmez, gelin ve damada destek olmak amacıyla düğün alanına gitme kararı aldı.

        Yaşanan süreci sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Karsu Dönmez, düğünün açık havada planlandığını ancak yağış nedeniyle çiftin beklemek zorunda kaldığını belirtti.

        Durumu öğrendikten sonra hızla hazırlık yaptığını ifade eden şarkıcı, yanındaki yedek sahne kıyafetini giyerek kısa sürede organizasyonun yapıldığı alana ulaştı.

        Düğün alanına ulaştıktan sonra sahneye çıkan ünlü isim, seslendirdiği şarkılarla hem genç çifte hem de konuklara moral verdi. Karsu Dönmez'in bu plansız sahne performansı, düğüne katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı ve beğeni topladı.

