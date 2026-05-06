Karsu, Hollanda Kurtuluş Günü'nün 'Özgürlük Elçisi' seçildi

Şarkıcı ve piyanist Karsu Dönmez, Hollanda Kurtuluş Günü 2026 etkinlikleri kapsamında düzenlenen Özgürlük Bayramı'nda, bir günde dört farklı şehirde konser verdi.

Dönmez, Hollanda Kurtuluş Günü'nün 'Özgürlük Elçisi' oldu. Programına ilk olarak Limburg'da başlayan 36 yaşındaki şarkıcı, ardından sırasıyla Roermond, Den Bosch ve Haarlem'de müzikseverlerle buluştu.

Yoğun konser programı nedeniyle ulaşımını sağlaması için Karsu'ya, Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter tahsis edildi. Karsu, dinleyicilerden büyük ilgi gördü.