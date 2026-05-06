        Karsu, Hollanda Kurtuluş Günü'nün 'Özgürlük Elçisi' seçildi - Magazin haberleri

        Karsu, Hollanda Kurtuluş Günü'nün 'Özgürlük Elçisi' seçildi

        Hollanda'nın bu yılki Kurtuluş Günü'nün 'Özgürlük Elçisi' olan Karsu Dönmez, Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterle şehir şehir gezerek bir günde dört ayrı konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 21:37 Güncelleme:
        'Özgürlük Elçisi' seçildi

        Şarkıcı ve piyanist Karsu Dönmez, Hollanda Kurtuluş Günü 2026 etkinlikleri kapsamında düzenlenen Özgürlük Bayramı'nda, bir günde dört farklı şehirde konser verdi.

        Dönmez, Hollanda Kurtuluş Günü'nün 'Özgürlük Elçisi' oldu. Programına ilk olarak Limburg'da başlayan 36 yaşındaki şarkıcı, ardından sırasıyla Roermond, Den Bosch ve Haarlem'de müzikseverlerle buluştu.

        Yoğun konser programı nedeniyle ulaşımını sağlaması için Karsu'ya, Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter tahsis edildi. Karsu, dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

