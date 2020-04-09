Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Merkez Bankası'nın haftalık açıkladığı rakamlara göre Türkiye'nin koranavirüs ile tanıştığı mart başından bu yana ilk kez geçen hafta tüketici kredileri fren yaptı. Mart başında 475 milyar lira olan tüketici kredileri 27 Mart'a kadar artarak 487 milyar liraya çıktı. Ancak geçen hafta yani 27 Mart ile 3 Nisan tarihlerini içine alan haftada ise krediler fren yaptı ve 487 milyar lirada kaldı. Tüketici kredilerinin önceki artış hızına bakıldığında yavaşlamanın mart ayı ortasında başladığı ve görülüyor. Çünkü mart ortasında da rakam 485 .2 milyar lira civarındaydı.

EN İLGİNÇ GELİŞME KARTTA

Merkez'in rakamlarına göre en ilginç gelişme ise kredi kartlarında yaşandı. Mart ayı ortasında Türkiye ev kapanırken marketlerden alışverişler yapılmış ve bu da haberlere yansımıştı. Ancak görünen o ki market yani gıda alışverişinin dışında vatandaş kredi kartlı harcamada önemli bir fren yapmış durumda. Toplam kartlı harcama mart başında 153 milyar lirayken şu anda 4 milyar lira azalma ile 149 milyar liraya inmiş durumda.

TAKSİTLİ HARCAMALAR 2.2 MİLYAR AZALDI

Harcaması düşen kesim tabii ki ağırlıklı olarak bireyler. Vatandaşın kredi kartı harcaması 116.1 milyar liradan 111.7 milyar liraya indi. Vatandaşın harcamasındaki azalış rakamlara özellikle dükkanların kapanması ile taksitli alışverişteki azalma şeklinde yansıdı. Mart ortasında 50 milyar lira olan taksitli harcama tutarı şu anda 2,2 milyar lira azalma ile 47.9 milyara inmiş durumda. Vatandaşın kart ile gıda başta olmak üzere günlük ihtiyacını karşıladığı taksitsiz harcama da 65,8 milyar liradan 63.6 milyar liraya düştü. Toplamda bireyler 4.4 milyar lira daha az harcama yapmaya başladılar. Bu tutarın 2.1 milyarı yani yarısı son hafta gerçekleşti.