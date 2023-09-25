9 milyon vatandaşın kredi kartı limiti 100 bin liranın üstünde OVP'de sınırlama getirileceği sinyali verilen sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in da benzer açıklama yaptığı kredi kartıyla yapılan alışveriş ve nakit çekim 1 yılda 301 milyar liradan neredeyse 3 kat artış ile 852 milyar liraya ulaştı. Bankalar enflasyonun da etkisiyle yılbaşından bu yana kart limitlerini yaklaşık bir kat (937 milyar lira) artırdı. Geçen yıl sayısı 35 milyon olan kart sahiplerinden sadece yüzde 3,1'inin kart limiti 100 bin liranın üstündeyken bu rakam şimdi yüzde 25.2'ye çıktı. Yani şu anda tam 8.9 milyon vatandaşın kart limiti 100 bin liranın üstüne çıktı. Kart limitindeki bu olağanüstü artışa rağmen limiti 100 bin lirayı aşanların kartlarının doluluk oranı yüzde 30'dan aşağı düşmedi.

Orta Vadeli Program'da (OVP) sınırlama getirileceği yazılan sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de altını çizdiği kredi kartlarında neden böyle bir karar alınmaya çalışıldığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Bankalar Birliği istatistiklerinde ortaya çıktı. BDDK verilerine göre kredi kartlarında vatandaşa tanınan toplam limit yılbaşında 1 trilyon 145 milyar lirayken temmuz sonunda bu rakam neredeyse ikiye katlandı ve 2 trilyon 82 milyar liraya ulaştı. Bu doğrultuda kredi kartı kullanımı da 1 yılda 301 milyar liradan neredeyse 3 kat zıplayarak ile 852 milyar lira oldu.

LİMİT İKİ KATINA ÇIKTI DOLULUK DÜŞMEDİ

Bankaların vatandaşa verdiği kart limitlerin tutarına bakıldığında ise OVP'de alınan kararın gerekçesi de ortaya çıkıyor. Geçen yıl sayısı 35 milyon olan kart sahiplerinden sadece yüzde 3,1'inin kart limiti 100 bin liranın üstündeyken bu rakam temmuz sonu itibariyle yüzde 25.2'ye çıktı. Yani şu anda tam 8.9 milyon vatandaşın kart limiti 100 bin liranın üstüne bulunuyor. Diğer yandan kart limitindeki bu olağanüstü artışa rağmen limiti 100 bin lirayı aşan 9 milyon vatandaşın limitlerinin doluluk oranı yüzde 30'dan aşağı düşmedi.

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10 BİN-25 BİN ARASI LİMİTİ ZORLUYOR

Kart limiti 100 bin lirayı aşanların doluluk oranı yüzde 30,6'ıyken limiti 10 bin ile 25 bin lira arasında olan vatandaşın artan hayat pahalılığına karşı kart kullanımı artıp ödeme oranı düşünce yüzde 38,3'e tırmandı. Limiti 5 bin 10 bin arasında olanların kart doluluk oranı ise yüzde 37.6 ile en fazla kart kullanan ve dolayısıyla borcu olan ikinci kesim oldu. Karta yüklenen üçüncü kesim ise doluluk oranı yüzde 37.3 olan 2.500 ile 5 bin arasındaki limite sahip olan kart sahipleri oldu.

RİSK YÜZDE 67'YE ÇIKTI

Limiti 100 bin liranın üstünde olanların oranı geçen yıl yüzde 3.1 ve yılbaşında yüzde 10'ken artırılan limit tutarları ile bu oran yüzde 25.2'ye ulaştı. Böylece kredi kartı kullananlar içinde bu grubun riski yüzde 67'ye çıktı. Yeni her 100 liralık kredi kartı kullanımının 67 lirasını limiti yüksek olan bu grup yaptı.

İkinci kalabalık grup ise limiti 5 ile 100 bin lira arasında olan vatandaşlardan oluştu. Limiti 5 ile 10 bin arasında veya daha düşük aralıkta olan kart kullanıcılarının sayısı her aralıkta yüzde 10'un altına düştü. Bir yıl önce en kalabalık grup yüzde 28.6 ile 10 bin ile 25 bin arasında limite sahip olanlardı. Yılbaşında ise liderlik 25 bin ile 50 bin lira arasındaki kart sahiplerindeydi.

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LİMİT ARTIŞI NORMAL Mİ?

Yönetmeliğe göre sahip olabileceğiniz toplam kart limiti; ilk yıl için aylık gelirinizin 2 katından, sonraki yıllarda ise 4 katından fazla olamaz. Her ne kadar enflasyon ve asgari ücret artışı ile gelir artsa da bankaların kart sahiplerine tanıdıkları limitleri artırım oranı yüksek gelir artışından daha yüksek gibi görünüyor.