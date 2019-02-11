Türkiye'yi gözyaşına boğan İstanbul Kartal'daki, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda bulunan ve 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazını kaldırma çalışmaları dün sona erdi.

BETON SINIFININ DÜŞÜK OLDUĞU SAPTANDI

AA'da yer alan habere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği binadan alınan beton numunelerinin incelenmesi sonucunda beton sınıfının düşük olduğu belirlendi. Numunelerde binanın inşası sırasında deniz kumu ve deniz kabuğu kullanıldığı tespit edildi.

Enkazdan geriye kalan deniz kabuğu ve deniz kumu görüntüleri objektiflere yansıdı. Bu arada, Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresindeki riskli binalardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.