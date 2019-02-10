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İstanbul'un Kartal ilçesinde 7 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezinde bekleyenlerden biri kalp krizi geçirdi.
Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta Çarşamba günü meydana gelen olayın ardından oluşturulan kriz merkezinde yakınlarından haber almak için bekleyenler arasında bulunan Zeki Kavak, fenalaşarak yere yığıldı.
ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kartal’da çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kimsenin kalmamasının ardından, enkaz kaldırma çalışmaları sabah saatlerinde de aralıksız devam etti.
Kartal’da çöken binada enkaz çalışmaları sürüyor. Binanın çökmesinden 77 saat sonra Kanbur ailesinin cansız bedeninin bulunmasının ardından, enkaz altında hiçbir vatandaşın kalmadığından emin olduktan sonra ekipler çalışmalarını gece boyu sürdürdü. Günün ilk saatlerinde de enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren ekipler, kepçe yardımı ile enkazı kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.
YARALILARIN DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal'da çöken binanın enkazından çıkarılan yaralıların 7'sinin yoğun bakımda tedavi edildiğini belirterek, "Bunlardan 2'sinin durumu oldukça ciddi, oldukça ağır. Yoğun bakımda tedavi edilen diğer 5 hastamızın durumu daha iyiye gidiyor. Genel durumları orta düzeyde. Herhangi bir problemleri yok." dedi.
Prof. Dr. Demirhan, hastanede tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Hastanenin multidisipliner ekiplerin oluşturduğu, travma, acil gibi konularda oldukça deneyimli bir merkez olduğuna işaret eden Demirhan, kazanın olduğu andan itibaren 112 Acil Sağlık Hizmetleri aracılığıyla hastaneye 13 yaralının getirildiğini, bu vatandaşların da tedavisinin ciddi şekilde devam ettiğini aktardı.
Başhekim Demirhan, yaralılardan 6'sının servis takibinde olduğunu ifade ederek, tedavilerinin ortopedi, nefroloji, göğüs, plastik ve beyin cerrahi ekipleri tarafından multidisipliner şekilde gerçekleştirildiğini dile getirdi.
"BAZI HASTALARIN TEDAVİLERİ 15 GÜNÜ BULABİLİR"
Prof. Dr. Demirhan, "7 hastamızın durumu oldukça ciddiydi. Bunlardan yoğun bakım ünitelerimizde, travma ekipleri ve anestezi uzmanlarının gözetiminde bazılarının cihaza bağlı olarak tedavileri devam ediyor." diyerek, şunları kaydetti:
"Hastanenin bir özelliği de içerisinde yara ve yanık bakım ünitesi barındırıyor olması. Bu nedenle hastanemiz hiperbarik oksijen sistemine de sahip. Bu nedenle bu hastalarda görülen ezilmeye bağlı ortaya çıkan sendromun bir an önce ortadan kaldırılabilmesi için gerekli olan hiperbarik oksijen tedavi sistemini de sunuyoruz ki daha çabuk bir iyileşme daha iyi bir tedavi elde edelim. Hastalarımızın 7'si yoğun bakımda yatıyor, bunlardan 2'sinin durumu oldukça ciddi, oldukça ağır. Yoğun bakımda tedavi edilen diğer 5 hastamızın durumu daha iyiye gidiyor. Genel durumları orta düzeyde. Herhangi bir problemleri yok. Bu tedavi uzun süreli bir tedavi. Belki 1 hafta, 15 günü bulabilecek bazı hastalarımızın tedavileri. Tedavi başarılı şekilde hastanemizin ekipleri tarafından devam ediyor."
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