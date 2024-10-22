Kartal'da "Kadın Emeği Pazarı"

İstanbul'un Kartal Belediyesi'nin, kadınların iş gücüne daha fazla dahil olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Kartal Kadın Emeği Pazarı" Kartal Meydanı'nda dün açıldı. Bugün de ziyaretçilerini ağırlayacak olan pazarda, takı, örgü, tığ, dikiş, keçe, süsleme, boyama, bez bebek, oyuncak, çanta, kanaviçe ve gıda gibi kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünler yine kadınlar tarafından satışa sunuluyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına pazarın açılışına Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ve Kartal Belediyesi birim müdürleri ile birlikte katılan Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, "Kadın Emeği Pazarı"nın kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak kendilerini ifade edebilmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.