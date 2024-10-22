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        Haberler Gündem Güncel Kartal'da "Kadın Emeği Pazarı" | Son dakika haberleri

        El emeği ürünler Kartal'da "Kadın Emeği Pazarı"nda

        İstanbul'un Kartal Belediyesi'nin, üretim yapan kadınların sayısını artırmak ve ekonomik bağımsızlıklarına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği "Kartal Kadın Emeği Pazarı" Kartal Meydanı'nda dün açıldı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kartallı tüm vatandaşları pazara davet etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:18 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:18
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        Kartal'da "Kadın Emeği Pazarı"
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        İstanbul'un Kartal Belediyesi'nin, kadınların iş gücüne daha fazla dahil olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Kartal Kadın Emeği Pazarı" Kartal Meydanı'nda dün açıldı. Bugün de ziyaretçilerini ağırlayacak olan pazarda, takı, örgü, tığ, dikiş, keçe, süsleme, boyama, bez bebek, oyuncak, çanta, kanaviçe ve gıda gibi kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünler yine kadınlar tarafından satışa sunuluyor.

        Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına pazarın açılışına Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ve Kartal Belediyesi birim müdürleri ile birlikte katılan Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, "Kadın Emeği Pazarı"nın kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak kendilerini ifade edebilmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

        Kartallı tüm vatandaşları pazara davet eden Kars, el emeği ürünlerin satın alınarak kadınlara destek verilmesinin önemine değindi ve emekçi kadınlara teşekkür etti.

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        #kartal kadın emeği pazarı
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