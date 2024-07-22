Kartal'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı
İstanbul'un Kartal ilçesindeki sahil yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Kartal sahil yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKTI
Trafik kazası, dün saat 22.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'nın haberine göre; kazada yaralanan 3 kişi olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Otomobillerin olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.