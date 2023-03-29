Kartal Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Kartal İstasyonu Nasıl Gidilir, Adliyeye Yakın Mı?

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Peki Kartal Marmaray durağı nerede? Marmaray Kartal istasyonu nasıl gidilir, adliyeye yakın mı? İşte en çok merak edilen konuları sizler için araştırdık ve bu yazıyı hazırladık. Hemen okumaya başlayın ve bilmeniz gereken her şeyi öğrenin.

Kartal Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir?

Son zamanlarda en çok araştırılan konuların başında Kartal Marmaray durağı nerede ve Kartal Marmaray istasyonuna nasıl gidilir soruları yer alıyor. Bu sebeple de istasyona gitmek isteyenler birkaç alternatifi değerlendirmek zorunda kalıyor.

Öncelikle yol tarifiyle başlayalım. Kartal tren istasyonu, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alıyor ve Yukarımahalle Mahallesi, Çavuşoğlu Mahallesi ve Kordonboyu Mahallesi arasında bulunuyor.

Viyadük üzerinde bulunan metro istasyonundan ise çok sayıda vatandaş biniyor. Bu sebeple eğer siz de Marmaray kullanacaksanız ve Kartal’a gitmeniz gerekiyorsa ne yapmalısınız?

- 132C

- 132P

- 133T

- 16D hatlı otobüslere binebilirsiniz. Bu otobüsler Kartal Marmaray durağı yakınından geçiyor.

Ayrıca M4 metro hattını da kullanarak Marmaray’a yakın bölgede inebilirsiniz. Buna ek olarak her iki Marmaray hattı da Kartal’dan geçiyor. Pendik- Ataköy ya da Halkalı-Gebze’ye binebilirsiniz.

Aktarma yöntemiyle Kartal Marmaray durağından binerek yolculuğunuza devam edebilirsiniz.

Kartal Marmaray Durağı Adliyeye Yakın Mı?

İstanbullular bilir ki adliye de Kartal’dadır. Bu sebeple de çoğu vatandaş adliyeye ulaşım için Marmaray kullanmayı tercih eder. Bu durumda da akıllarda şöyle bir soru oluşuyor: Kartal Marmaray durağı adliyeye yakın mı?

Cevizli mahallesinde bulunan adliyeye Kartal istasyonunda inerek rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eğer metro kullanıyorsanız Hastane- Adliye durağında, Marmaray kullanıyorsanız da Kartal istasyonunda inmeniz yeterli olacaktır.

Mesafe oldukça kısadır. 15 dakikalık bir yürüyüşle adliyeye varabilirsiniz. Hatta daha kısa sürede de orada olabilirsiniz.

Kartal Marmaray Durağı yol tarifi yaparken aynı zamanda yolculuğunuzun rahat geçebilmesi için gittiğin kadar öde sistemini de hatırlatmalıyız. Bu yöntemin işleyiş şeklinden de hemen bahsedelim:

- Marmaray’a binmek için basıyorsunuz

- Eğer son durağa kadar gitmeyecekseniz, inerken tekrar basmanız gerekiyor.

- İşte bu noktada size geri kalan yolculuğun parası tekrar aktarılacak

- Böylece eklenen bakiyenizle yolculuk yapabilirsiniz.

- Tabi bu sayede tam yolculuk parası da vermemiş oluyorsunuz.

Ama geri basmayı unutmamalısınız.

Kartal Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

O halde rahat yolculuk yapacağınızı söylesek de kaç dakikada bir tren geçtiğini de belirtelim. Halkalı- Gebze hattına binmek isterseniz iki sefer arası 15 dakikadır. Ama eğer Kartal’da inecekseniz ve Gebze’ye kadar gitmeniz gerekmiyorsa da iki sefer arası 8 dakikadır. Bu sebeple hangisi daha önce gelecekse ona binebilirsiniz.

- Genelde belirtilen saatte durakta olurlar.

- Uygulama indirerek hem bakiyenizi görebilirsiniz hem de Marmaray’ın nerede olduğunu…

- Duraklar arası mesafe ortalama 2 ya da 3 dakikadır.

- Birini kaçırırsanız diğerini bekleyebilirsiniz.

İşte bütün bunlara dikkat ederseniz zaten kısa sürede siz de Marmaray kullanmanın aslında ne kadar rahat ve trafikten uzak hissettirdiğini anlarsınız. Bu detaylar son derece önemli. Ayrıca durakların isimlerini bilmelisiniz çünkü hangi durakta ineceğinizi daha rahat takip edebilirsiniz. Bir önceki durakta kalkarsanız ineceğiniz durak geldiğinde telaş etmezsiniz.

Sizlere Kartal Marmaray durağı nerede ve oraya nasıl ulaşım sağlarsınız bunları aktardık. Eğer daha fazlasını merak ediyorsanız siteden Marmaray ile ilgili bütün bilgileri bulabilirsiniz.