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Haberler Gündem Trafik Yunus Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Yunus İstasyonu Nasıl Gidilir, AVM'ye Yakın Mı?
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Yunus Marmaray durağı nerede? Marmaray Yunus istasyonu nasıl gidilir, AVM'ye yakın mı?

İstanbul’da yaşıyorsanız ve Marmaray kullanacaksanız hangi duraklara uğradığını bilmelisiniz. Her istasyon farklı ilçelere denk gelebiliyor ya da aynı ilçenin farklı mahallelerine gidebiliyor. Sizlere Marmaray duraklarından birisi olan Yunus’tan bahsedeceğiz.

Yunus Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Yunus İstasyonu Nasıl Gidilir, AVM'ye Yakın Mı?
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Yunus Marmaray durağı nerede? Aynı zamanda Marmaray Yunus İstasyonu nasıl gidilir, AVM’ye yakın mı? sorularının cevaplarını aktaracağız. İşte bilmeniz gereken detaylar…

Yunus Marmaray Durağı Nerede?

Yunus Marmaray durağı yol tarifi dediğimizde öncelikle İstanbul’un Anadolu Yakasında yer aldığını söylemeliyiz. Yunus Tren istasyonu, Kartal ilçesinin bir mahallesinde bulunuyor. Eğer yolunuz bu taraflara düşecekse, Marmaray’ı kullanabilirsiniz.

Kordonboyu’nda yer alan Yunus Marmaray istasyonuna nasıl gidilir sorusunu bir başka cevabı ise otobüstür. İsterseniz otobüs hatlarını kullanarak da istasyona ulaşabilirsiniz.

Peki bu hatlar hangileri?

  • - 132P
  • - 133T
  • - 16
  • - 16D

Eğer bu hatlardan birine binerseniz, durağa yakın bir durakta da inebilirsiniz. Sonrasında Yunus Marmaray durağına gelerek istediğiniz yöne gidebilirsiniz.

Yunus Marmaray Durağı AVM’ye Yakın mı?

Bu konu da fazlasıyla merak ediliyor. Yunus Marmaray durağı AVM’ye yakın mı değil mi?

İSTMarina, İstanbul’un en büyük ve en çok tercih edilen AVM’lerinden birisidir. Bu durumda da çoğu vatandaş Marmaray’ı kullanmak istiyor. Eğer Marmaray kullanırsanız Yunus istasyonunda inerek buraya ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ayrılıkçeşmesi durağında inerek Marmaray’a aktarma da yapabilirsiniz.

Bu sayede alışveriş merkezine gitmeniz de kolay olacak.

Buna ek olarak Yunus Marmaray durağından geçen iki hattı bulunuyor. Ataköy- Pendik ve Halkalı-Gebze hatları da Yunus durağından geçiyor. İstediğinize binebilirsiniz.

Yunus Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Bir diğer önemli konu da iki sefer arasının kaç dakika olduğudur.

  • - Pendik- Ataköy Marmaray hattına binecekseniz, iki sefer arası 8 dakikadır
  • - Halkalı-Gebze Marmaray hattına binecekseniz de iki sefer arası 15 dakikadır.

Bunları göz önünde bulundurarak seferlere göre kendinizi hazırlayabilirsiniz. Böylece gecikme ya da sorun yaşamazsınız. Genel olarak bakıldığında Yunus Marmaray durağına gelene kadar bütün duraklar arasında da ortalama 2-3 dakika sürüyor. Hangi duraktaysa kaç dakika sonra sizin bulunduğunuz durağa geleceğinizi hesaplayabilirsiniz.

Marmaray Ücretleri 2023

Şimdi de sizlere Marmaray ücretleri 2023 yılı için nedir?

Bildiğiniz üzere Marmaray, gittiğin kadar öde sistemiyle ilerliyor. İndiğiniz zaman makineye tekrar bastığınızda bakiyeniz geri yükleniyor. Buna ek olarak;

  • - Öğrenciler, uzun mesafede 9,90 TL
  • - Tam basılıyorsa uzun mesafede de 21,91 TL veriliyor.

İlk 7 istasyon için ücret belirlenirken diğer istasyonlarda da bu artıyor. Kilometre başına ücretler belirleniyor ve toplamda da ilk duraktan son durağa kadar yolculuğunuzda tam bilet ödüyorsunuz.

Marmaray’da Gittiğin Kadar Öde Sistemi

Marmaray, çok uzun yıllardır kullanılıyor ve aynı zamanda vatandaşların da şehir içi trafiğinden kaçmasına yardımcı oluyor. Çok uzun iki ayrı hat olmasından dolayı da günlük kullanmak zorunda olanlar için oldukça faydalı. Gittiğin kadar öde sistemi de yine aynı şekilde kullanan kişilerin çok fazla para ödemesini engellemiş oluyor.

Bütün bunlar göz önüne alındığında sizlere Yunus Marmaray durağı hakkında da bilmeniz gereken her şeyi aktardık. Eğer siz de Marmaray kullanacaksanız ya da AVM’ye gitmek istiyorsanız Yunus’ta inebilirsiniz. Ama bunlara ek olarak bir önerimiz daha olacak: Durağı kaçırmamak için bindiğiniz yöne bakarak, bir önceki durağın hangisi olduğunu bilmelisiniz. Böylece o durağa geldiğiniz zaman inmeye hazırlanabilirsiniz ve telaşa kapılmadan inebilirsiniz.

Artık ulaşım eskisinden daha kolay. Araba kullanmak istemiyorsanız ve yolunuzun üzerinden Marmaray durağı geçiyorsa bu yöntemi tercih edebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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