Anlamlı tesadüf

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Sinema
ABONE OL

Kartal Tibet ile Kemal Sunal için aynı yerde iki tören

Kartal Tibet ile birçok filmini yönettiği Kemal Sunal için yarın aynı yerde düzenlenecek iki ayrı tören oldukça anlamlı olacak, Tibet'in yönettiği 47 filmden 28'inde Kemal Sunal rol aldı

Kartal Tibet ile Kemal Sunal için aynı yerde iki tören
Anlamlı tesadüf
0:00 / 0:00

Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de vefat etti.
Kartal Tibet ise 2 temmuz 2021'de...

Kemal Sunal'ın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı'nda.
Kartal Tibet'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

'Hababam Sınıfı Uyanıyor'un senaryo &ccedil;alışması. Kartal Tibet ile Kemal Sunal karşılıklı koltuklarda oturuyor.
'Hababam Sınıfı Uyanıyor'un senaryo çalışması. Kartal Tibet ile Kemal Sunal karşılıklı koltuklarda oturuyor.

Yarın aynı zamanda Kemal Sunal için saat 12'de kabri başında vefatının 22'inci yılı vesilesiyle anma töreni düzenlenecek. Kariyerleri boyunca 28 filmde birlikte çalışan Kemal Sunal ile Kartal Tibet için aynı gün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda biri anma diğeri cenaze olmak üzere iki tören düzenlenecek olması oldukça anlamlı bir tesadüf oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nurdan Ulu Horozoğlu: Çok farklı bir süreçten geçiyoruz
KÜLTÜR-SANAT Yeni dönemde zam olacak mı?
Açılan sinema salonlarında 9 film gösterimde!
KÜLTÜR-SANAT Açılan sinema salonlarında 9 film gösterimde!
İç kanaması geçiren tiyatronun usta ismi Ferhan Şensoy önlem amacıyla hastaneye kaldırıldı
KÜLTÜR-SANAT İç kanaması geçiren Şensoy'un durumu iyi
Sinemacılar, salonların açılışını kutluyor
KÜLTÜR-SANAT Sinemaların açılış açıklaması
TRT ortak yapımı "Kutsal Ruh", Locarno Uluslararası Film Festivalinde yarışacak
KÜLTÜR-SANAT Kutsal Ruh, Locarno'da yarışacak
Otomobilde film keyfi
KÜLTÜR-SANAT Otomobilde film keyfi
İstanbul Modern Sinema'ya 22 bin izleyici
KÜLTÜR-SANAT 22 bin izleyiciye ulaştı
Cazcılar Afyonkarahisar'da buluştu
KÜLTÜR-SANAT Caz festivali sona erdi
Sümela Manastırı'nın restorasyon maliyeti açıklandı
KÜLTÜR-SANAT '6 yılda 57 milyon TL ödenek'
BKM Yaz Etkinlikleri başlıyor
KÜLTÜR-SANAT BKM Yaz Etkinlikleri başlıyor