31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Kartal Belediye Başkanı
Yerel seçimlerin ardından oylarının sayımıyla birlikte meraklı gözler seçim sonuçlarına odaklandı. İstanbul ilindeki seçmenler, 31 Mart 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçlarını Haberturk.com'da canlı olarak takip edebildiler. Kesin olmayan sonuçların duyurulmasıyla birlikte, "Kartal Belediye Başkanı kim oldu?" gibi sorular da cevap buldu. İşte İstanbul'un ilçesi Kartal 2024 seçim sonuçları...
Türkiye'deki yerel seçim maratonu sona erdi ve sandıkların kapanmasının ardından resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu süreçte İstanbul'un Kartal ilçesinde Belediye Başkanı dahil olmak üzere kazanan yerel yöneticiler belirlendi. İşte İstanbul Kartal yerel seçim sonuçlarına ilişkin merak edilen bilgiler...
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Kartal Belediye Başkanı yüzde 54.77 oy oranı ile CHP adayı Gökhan Yüksel oldu.
İstanbul'da açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Belediye Başkanlığı da resmileşmiş olacak.
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31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA!
Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024