Kartlı ödemeler yıllık yüzde 51 arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), haziran ayına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, haziran ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 135,2 milyon, banka kartı sayısı 214,4 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 103,9 milyon oldu. Bu veriler, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 9, banka kartı sayısı yüzde 12, ön ödemeli kart sayısı da yüzde 8 arttı.

Haziranda toplam kart sayısı ise 453,5 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla haziranda yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 1 trilyon 911,4 milyar lira oldu.

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Kartlı ödemelerin 1 trilyon 611,1 milyar lirası kredi kartlarıyla yapıldı, 288,3 milyar lirasında banka kartları, 12 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartıyla ödemelerde haziranda geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 52, banka kartıyla ödemelerde yüzde 55 olurken ön ödemeli kartlarla ödemelerde ise bu oran yüzde 51 azaldı.