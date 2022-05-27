Kas gerilmesi belirtileri 0:00 / 0:00

Gün içinde kişilerin en çok karşılaştığı sağlık sorunlarından biri kas gerilmesidir. Bu yüzden kişiler tarafından Kas gerilmesi nedir? sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alır. Kas gerilmesi ani yapılan hareketler sonucu meydana gelen kas gerilmesi aynı zamanda dezenformasyon ve farklı darbelerden de meydana gelebilir. Kas gerilmesi kişilerin hareket etme kabiliyetlerini olumsuz etkiler. Peki kas gerilmesi nedir? Tedavisi nasıl yapılır?

Kas Gerilmesi Neden Olur?

Kas gerilmesine neden olan farklı durumlar bulunur. Kendi kendine kas gerilmesi meydana gelebilirken kişilerin aldığı darbeler sonucunda da meydana gelebilir. Temel olarak kas gerilmesine neden olan durumlar şu şekildedir:

Duruş bozuklukları

İltihaplı ve enfeksiyonlu hastalıklar

Şiddetli darbe

Ağırlık taşıma

Bazı ilaç da kas gerilmesine neden olabilir

Kas Gerilmesi Nasıl Geçer?

Kas gerilmesinin neden meydana gelmesi kadar tedavisinin nasıl yapılması gerektiği de araştırılmaktadır. Kas gerilmesi tedavisi, gerçekleştiği seviyeye göre değişiklik göstermektedir. Genellikle ani hareketler sonucu meydana gelen kas gerginliği sonucunda evde kolay ve hızlı bir şekilde ilk müdahale yapılabilir. Ödem toplaması sonucunda vücutta kas gerginliği meydana gelir ise bu bölgelere buz torbaları ile kompleks uygulanabilir. Bunun yanı sıra gerilen kasların yumuşaması için bitkisel yağlar kullanılabilir. Bu doğal tedavi için en uygun doğal yağlar ise zeytinyağı ve nane yağıdır. Bu iki yağ karıştırılıp kas gerginliğinin olduğu bölgeye masaj yapılarak uygulanabilir. Eğer gerginlik azalmaz ise doktora başvurulması ve kas gevşetici ilaçlar ve merhemler kullanılmalıdır.

Kas Gerilmesi Belirtileri

Kas gerilmesinin belirtileri oldukça açık bir şekilde kendini göstermektedir. Kas gerilmesi iki seviyede gerçekleşir. İlk seviyede gerçekleşen kas gerilmeleri basit tedaviler ile iyileşebilir. Bu seviyedeki kas gerilmesinin belirtileri şunlardır:

Kaslarda ani bir şekilde ağır meydana gelir.

Cildin altına dokunulduğunda sert bir doku hissedilir.

Kaslarda seğirme meydana gelir.

İkinci seviye kas gerilmeleri ise daha ağır bir şekilde gerçekleşir. Eğer kas gerilmesinin ardından bacak renginde bir şişme, kızarıklık meydana gelir ise ve bu kas gerilmeleri sık sık tekrar ediliyorsa doktora başvurulmalıdır.

Kas Gerilmesi Ne Kadar Sürer?

Kas gerilmesi kişilerin ani hareketleri ya da aldığı darbeler sonucunda gerçekleşir. Gerilme meydana geldikten sonra ne kadar süreceği ise merak konusudur. Kas gerilmesi genel olarak 5 saat boyunca sürer. 5 saatten sonra uygulanan tedavi yöntemleri ile de kas gevşemeye başlar. Ancak bu süreç içerisinde kişilerin hareketlerinde dikkat olması gerekir. Gerilen kaslara zarar vermemek için yavaş hareket edilmeye özen gösterilmelidir.

Kas Gerilmesi Baş Ağrısı Yapar Mı?

Kas gerilmesinin diğer sağlık sorunları ile ilgisi olup olmadığı merak edilmektedir. Baş ağrısının sebepleri arasında kas gerilmesi olup olmadığı da son zamanlarda kişilerin araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Kas gerilmesi baş bölgesinde de gerçekleşebilir. Bu yüzden özellikle migreni olan kişilerde kas gerilmesi meydana geldiğinde bu gerilme migreni tetikleyebilir ve ağır baş ağrısı hissine neden olabilir.