Kas kramplarına, kronik yorgunluğa son! Magnezyum deposu 11 meyve ile enerji ihtiyacınızı doğal yollardan karşılayabilirsiniz!

Sağlıklı bir yaşam sürmek için vücudumuzun ihtiyaç duyduğu minerallerden biri olan magnezyum, birçok biyolojik süreçte kritik rol oynar. Ancak birçok insan bu minerali yeterince alamaz. Neyse ki, doğanın sunduğu bazı meyveler magnezyum bakımından oldukça zengin! İşte sizi hem tok tutacak hem de sağlığınıza katkı sağlayacak en iyi magnezyum kaynakları!

DİKENLİ İNCİR: DOĞAL BİR MAGNEZYUM DEPOSU

Meksika kökenli dikenli incir, tatlı ve hafif böğürtlenimsi bir tada sahiptir. Bu meyve, vitaminler, mineraller ve sağlıklı bitkisel bileşenler açısından oldukça zengindir. Bir fincan çiğ dikenli incir, 127 mg magnezyum içerir ve bu miktar günlük ihtiyacın %30’unu karşılar. Ayrıca, bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini ve sindirimi düzenleyen lif açısından da zengindir.

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KURU İNCİR: KÜÇÜK AMA ETKİLİ BİR MAGNEZYUM KAYNAĞI

Kuru incir, 101 mg magnezyum içeriğiyle oldukça besleyici bir meyvedir. Aynı zamanda lif, B6 vitamini ve kalsiyum açısından da zengin olan kuru incir, güçlü antioksidanlar içerir ve vücudu hücresel hasarlara karşı korur. Bir fincan kuru incir, günlük lif ihtiyacının %50’sini karşılayarak sindirim sağlığını destekler.

DURİAN: KOKUSUYLA ÜNLÜ, BESİN DEĞERİ YÜKSEK BİR MEYVE

Güneydoğu Asya’ya özgü büyük tropikal bir meyve olan durian, yoğun aromasıyla bilinir. Bir fincan çiğ durian, 72.9 mg magnezyum içerir. Ayrıca bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan potasyum açısından da zengindir.

ÇARKIFELEK MEYVESİ: KÜÇÜK AMA GÜÇLÜ BİR BESİN KAYNAĞI

Güney Amerika kökenli çarkıfelek meyvesi, sert kabuklu ve içi çekirdekli bir meyvedir. Bir fincan çarkıfelek meyvesi, 68.4 mg magnezyum içerir. Bunun yanı sıra, göz sağlığına katkı sağlayan A vitamini bakımından da oldukça zengindir.

JAK MEYVESİ: DEV GİBİ BİR BESİN DEPOSU

Hindistan kökenli jak meyvesi, dünyanın en büyük yenilebilir meyvelerinden biridir. Bir fincan çiğ jak meyvesi, 47 mg magnezyum sağlar. Aynı zamanda potasyum içeriğiyle kan basıncını düzenleyici etkiye sahiptir.

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AVOKADO: SAĞLIKLI YAĞLAR VE MAGNEZYUM KAYNAĞI

Avokado, sağlıklı yağlar, lif ve mineraller açısından oldukça zengin bir meyvedir. Bir fincan doğranmış avokado, 43.5 mg magnezyum içerir. Düşük karbonhidrat içeriği sayesinde diyabet hastaları ve keto diyeti uygulayanlar için mükemmel bir seçenektir.