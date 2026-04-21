Kaş Belediyesi tarafından 2015 yılında bin 263 kaçak yapının yıkımı, 2016 yılında bin 868 kaçak yapımının yıkımı, 2017 yılında 2 bin 67 kaçak yapımının yıkımı için ihaleye çıkıldı. Ancak bu ihaleler, teklif verilmemesi nedeniyle iptal edildi. 2018 yılında çıkan 'İmar Barışı'nın ardından 2020 yılına kadar ihale yapılmadı ve tespit edilen kaçak yapı sayısında düşüş yaşandı. 2020 yılında 274 kaçak yapının yıkımı, 2022 yılında iki defa ihaleye çıkan 2 bin 152 kaçak yapının yıkımı, 2023 nisan ayında 3 bin 162, 2023 kasım ayında toplam 3 bin 719, 2025 yılı ocak ayında 3 bin 495 kaçak yapının yıkımı için ihaleye çıkıldı. Ancak bu ihaleler de kimse katılmadığı için iptal edildi.