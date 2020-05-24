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Kaş'ta orman yangını! Kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımadası mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle bölgedeki villalar, tedbir amaçlı boşaltıldı

antalya
İHA

Kaş ilçesinin Yarımada mevkisinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Saat 01.45 sıralarında başlayan ve bölgedeki villaları tehdit eden yangın kontrol altına alınırken, şiddetli rüzgara rağmen soğutma çalışmaları devam ediyor.

İHA'nın haberine göre; çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle bölgedeki villalar, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Kaş Belediyesi arazöz ve su tankerlerinin ve işçilerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede 5 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangının ardından bölgeye gelen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "5 dönümlük makilik alan zarar gördü. Herhangi bir can kaybı söz konusunu değil. Yangının yerleşim alanları ve villalara yaklaşmaması için ekipler çalışıyor. Can kaybının yaşanmamış olması bizim için önemli" diye konuştu.

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