Kaşıkçı'nın kayboluşunda korkunç şüphe!

İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra sırra kadem basan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti belirsizliğini korurken, Arap basını konuyla yakından ilgilenmeye devam ediyor.

Katar merkezli Al Jazeera'nin haberine göre, Kaşıkçı'nın kayboluşu iki ülke arasındaki ilişkilerde de gerilime neden oldu. Haberde Türk yetkililerin, diplomatik ilişkilerin tamamen çökmesini engellemek ve en azından bir süreliğine dondurulmasını sağlamak için yollar bulmaya çalışığı belirtildi.

Al Jazeera'nin konuştuğu siyasi kaynaklar ise Türkiye'nin konuyla ilgili 'çok güçlü' bir reaksiyon vereceğini söyledi.

Konuyla ilgili iki ayrı uçakla 15 Suudi yetkilinin İstanbul'a geldiği belirtilirken, Suudi heyetinin güvenlik uzmanlarından mı yoksa diplomatlardan mı oluştuğu henüz bilinmiyor.

Al Jazeera ayrıca Türk makamlarının konuyla ilgili video görüntülerini birkaç gün içerisinde yayınlacaklarını öne sürdü.

Daha önce Reuters haber ajansı, Türk yetkililerin Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğüne inandıkları yönünde bir haber servis etmişti.

KAŞIKÇI'NIN OĞLU SUUDİ BASININA KONUŞTU

Öte yandan Suudi medyasının önemli yayın organlarından Al Arabiya, Cemal Kaşıkçı'nın en büyük oğlu Salah Kaşıkçı ile yaptığı röportajı yayınladı.

Babasının kayboluşunun yabancı güçler tarafından siyasi malzeme yapıldığını söyleyen Kaşıkçı, "Konu bir Suudi vatandaşının kaybolmasıdır. Koşulları ortaya çıkarmak için Suudi yetkililerle beraber çalışıyorzu" ifadelerini kullandı.

Babasının Türkiye'de olduğunu bilmediğini söyleyen ve en son Washington'dayken konuştuklarını belirten Salah Kaşıkçı, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı olduğunu iddia eden kişiyi ise tanımadığını söyledi.

Salah Kaşıkçı, tüm ailenin resmi Suudi Arabistan soruşturmasını desteklediğini ve sadece bu soruşturmanın kendilerini pozitif sonuçlara ulaştıracağını belirtti.

THE GUARDIAN: KONSOLOSLUKTAN KUTULAR TAŞINDI

Kaşıkçı'nın kayboluşu Arap medyasının yanı sıra Batı medyasında da kendine geniş yer buldu. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan haberde konuyla ilgili 5 gün boyunca çekilen görüntülerin polis tarafından izlendiği belirtildi.

Gazeteye göre Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdiği andan itibaren yaşananların izlendiği görüntülerde dikkkat çeken bir ayrıntı bulunuyor.

Buna göre, Kaşıkçı'nın binaya girmesinden saatler sonra bazı kişilerin diplomatik plakalı siyah bir arabaya kutular taşıdığı görülüyor. Polisin bu araç ve kutuların içerisinde ne olduğu konusu üzerinde durduğu belirtildi.

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