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        Haberler Bilgi Ekonomi Kasım Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Fed toplantı tarihleri ile kasım Fed faiz kararında beklenti ne yönde?

        Fed toplantı takvimi: Fed kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Fed faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Hatırlanacağı gibi, ABD Merkez Bankası (FED) her sene toplamda 8 toplantı gerçekleştiriyor. Bu toplantılarla belirlenen faiz oranları, piyasalar için kritik önem taşıyor. Kasım ayındaki faiz kararı ise merakla bekleniyor. Peki, "FED'in kasım ayındaki faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında öğrenilecek?" sorusunun yanıtı ve bu konuya dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 18:56 Güncelleme: 04.11.2024 - 18:56
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        Fed kararı kapsamında, Gözler Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Bilindiği gibi, ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu yıl 8 toplantı gerçekleştiriliyor. Kasım ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili ayrıntıları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında soruların yanıtları...

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

        Fed'in bir sonraki faiz kararı 6 - 7 Kasım tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Kasım'da açıklanacak.

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        Diğer toplantı tarihleri:

        6-7 Kasım 2024

        17-18 Aralık 2024

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        FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

        ABD Merkez Bankası, enflasyonu uzun vadeli yüzde 2 hedefine doğru çekmede kaydedilen ilerlemeye dikkat çekerek, geçen ay faiz kesintisi döngüsünü yarım puanlık büyük bir indirimle başlattı.

        Ancak Fed Yetkilisi Christopher Waller, Kaliforniya'da düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, faiz kararının açıklanmasından bu yana geçen üç haftada yayınlanan enflasyon verilerinin düzensiz olduğunu söyledi.

        AFP haberine göre Waller, son enflasyon rakamlarını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. Çalışma Bakanlığı'nın geçen hafta yayınladığı raporda, ABD'de tüketici enflasyonunun Eylül ayına kadar geçen yılda azaldığı, ancak gıda ve enerji maliyetlerindeki oynaklığın göz ardı edildiği bir ölçümde ise hafif bir artış olduğu belirtildi.

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        Aylık manşet enflasyon da yüzde 0,2 artarken, çekirdek enflasyon da yüzde 0,3 artış tahminlerini aştı. Fed'in faiz oranlarını yükseltmesine rağmen ekonomik büyüme ve istihdam güçlü kalmaya devam etti.

        Waller "Bu veriler ekonominin istenildiği kadar yavaşlamayabileceğine işaret ediyor" derken, "Bu verilere aşırı tepki vermek veya bunları incelemek istemiyoruz ancak verilerin bütününün, para politikasının faiz indirimlerinin hızı konusunda Eylül toplantısında ihtiyaç duyulandan daha dikkatli ilerlemesi gerektiğini gösterdiğini düşünüyorum" diye ekledi.

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        CME Group'un verilerine göre vadeli işlem yatırımcıları, Kasım ayındaki toplantıda daha küçük bir faiz indirimi olasılığının yaklaşık yüzde 80 olduğunu ve Fed'in faiz oranlarını olduğu gibi tutma olasılığının ise yüzde 20'nin hemen altında olduğunu öngörüyor.

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