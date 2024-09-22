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        Kasımpaşa: 0 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Kasımpaşa forması giyen Brekalo 77. dakikada direkt kırmızı kart gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 17:01 Güncelleme: 22.09.2024 - 19:15
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücade 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

        Kasımpaşa forması giyen Brekalo 77. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa ligdeki puanını 6 yaparken Antalyaspor ise 7 yaptı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Kasımpaşa, Galatasaray deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

        MONTELLA TRİBÜNDEYDİ

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa-Antalyaspor mücadelesinin başlamasına kısa süre kala tribüne geldi. Montella, daha sonra karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

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        A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlerinden Selçuk Şahin de daha sonra protokol tribününe gelerek Montella’ya eşlik etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        16. dakikada Barak'ın pasında Aytaç Kara topla buluştu. Aytaç'ın ceza sahası önünden yaptığı plase vuruşta top yandan az farkla auta gitti.

        45. dakikada Barak'ın ceza sahasında verdiği ara pasında Ben Ouanes, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ben Ouanes'in sert vuruşunda, kaleci Piric üstüne gelen topu çeldi.

        Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.

        70. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ortasına iyi yükselen Da Costa'nın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

        90+1. dakikada Hajradinovic, sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Arka direkteki Yasin Özcan'ın aşırtma vuruşunda, kaleci Piric son anda topu kornere çeldi.

        Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

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